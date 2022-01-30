"آدم: قصة كل شيء".. كتاب لأحمد عبد العظيم يمزج بين الرواية والبحث العلمي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبد الفتاح العجمي:

صدر الجزء الأول من كتاب "آدم" للكاتب أحمد عبد العظيم، بعنوان "آدم.. قصة كل شيء"، ضمن إصدارات دار أكتب للنشر والتوزيع، بمعرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الـ53 التي انطلقت فعالياتها في الفترة من 26 يناير الجاري إلى 7 فبراير المقبل، بمركز مصر للمؤتمرات والمعارض الدولية بالتجمع الخامس.

"آدم" هو كتاب علمي فلسفي عبارة عن دمج بين الرواية والبحث العلمي، حيث يقوم الكاتب بتفسير متفرد للكثير من النظريات العلمية بطريقة مبسطة ليفهمها العامة، في ثلاثة أجزاء.

وفي الكتاب "قصة آدم تشق ذاكرتك، تجترحها حد الألم، لأنها تضعك أمام حقيقتك المرعبة وهي أنك كائن ميت، كائن في مرتبة الصفر، لكن ذاك الألم وتلك الجراحات هي التي ستخلقك من جديد.. وأنت تطالع قصة آدم تنتابك عدة أسئلة حول الوجود، الخلق، والإنسان، فتجد نفسك تتساءل: ما موقعك من الوجود والحياة؟ ما الهدف من وجودك؟ ما حقيقة آدم؟ هل الصورة التي شكّلها آدم لنفسه هي صورته الحقيقية أم الصورة المزيفة؟ ما الفرق بين الحقيقي والمزيّف، المؤتلف والمختلف، الناقص والكامل؟".

أحمد عبد العظيم كاتب مصري، تخرج من كلية العلوم والتربية قسم الفيزياء، وتميز بأسلوبه في الكتابة العلمية ودمج نظريات الفيزياء بالفلسفة لفهم الهدف من الحياة.