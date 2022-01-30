انتهاء تصوير الجزء الثالث من مسلسل "عروس بيروت" (فيديو)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هاني صابر:

أعلن الفنان ظافر العابدين، عن انتهاء تصوير الجزء الثالث من مسلسل "عروس بيروت" الذي انطلق عرض أولى حلقاته يوم 23 يناير الجاري، عبر منصة "شاهد".

ونشر ظافر، فيديو من كواليس آخر يوم تصوير، عبر حسابه على إنستجرام، وعلق: "آخر يوم تصوير مع أحلى ممثلين وأحلى فريق عمل".

وقال ظافر، بالفيديو: "أحلى كاست في العالم.. عروس بيروت.. آخر يوم تصوير.. 3 سنين مع بعض، و3 مواسم".

وتتوالى أحداث الموسم الثالث بالعمل حول تطورات حياة "فارس وثريا" ظافر العابدين وكارمن بصيبص، بعد الأزمة المالية التي واجهتهما، وكيف يتقبل "فارس" محاولات "ثريا" لمساعدته في الإنفاق على أسرتيهما.

الموسم الجديد من مسلسل "عروس بيروت" يشهد العديد من التطورات والخلافات المستمرة بين الزوجين ثريا وفارس الضاهر، خاصة بعد قرارها العودة إلى الغناء ضمن إحدى الفرق لتوفير المال فور تعرضهم للأزمة المالية التي حلّت في بيت الضاهر نهاية الموسم الثاني، أما آدم "محمد الأحمد" فينفصل عن زوجته سارة ، وستكلل قصة حب الست ليلى والمحامي عادل بالزواج.

"عروس بيروت" بطولة ظافر العابدين، كارمن بصيبص، تقلا شمعون، جو طراد، محمد الأحمد، مرام علي، وضحى الدبس، وفارس ياغي، وجاد أبوعلي، وماري تيريز معلوف، ورانيا سلوان، ونور علي، وعلاء علاء الدين، وأيمن عبدالسلام، وفايق عرقسوسي، ولينا حوارنة، وسامي أبوحمدان، جينيفر عازار، وفادي إبراهيم.