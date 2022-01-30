الارشيف / فن ومشاهير

"أحب الروح الرياضية".. محمد كريم ينشر صورة مع دروجبا وهكذا علّق

0 نشر
0 تبليغ

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هاني صابر:

شارك الفنان محمد كريم، جمهوره ومتابعيه، صورة له مع اللاعب ديديه دروجبا مهاجم ومنتخب كوت ديفوار السابق.

ونشر كريم، صورته مع دروجبا، عبر حسابه على موقع إنستجرام، وعلّق: "أحب أنا الروح بعد وصولنا لدور الـ8.. دروجبا في عيد ميلادي نورتني".

وكانت آخر أعمال الفنان محمد كريم، فيلم "A Day To Die"، في الولايات المتحدة الأمريكية، الذي يشارك ببطولته أمام الفنان العالمي بروس ويليز.

‏‎ويجسد "كريم" بالفيلم دور رينولدز، وهو المحقق الملتزم والصالح، حيث يسعى لتطبيق القانون بأي ثمن، حتى ولو كان من خلال انقلابه ضد أعضاء فاسدين في فريقه، ولا يهتم سوى بعمله وابنته.

فيلم "A Day To Die"، هو الجزء السادس والمنتظر من سلسلة "Die Hard".

الكلمات الدلائليه
أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا