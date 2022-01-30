"أحب الروح الرياضية".. محمد كريم ينشر صورة مع دروجبا وهكذا علّق

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هاني صابر:

شارك الفنان محمد كريم، جمهوره ومتابعيه، صورة له مع اللاعب ديديه دروجبا مهاجم تشيلسي ومنتخب كوت ديفوار السابق.

ونشر كريم، صورته مع دروجبا، عبر حسابه على موقع إنستجرام، وعلّق: "أحب أنا الروح الرياضية بعد وصولنا لدور الـ8.. دروجبا في عيد ميلادي نورتني".

وكانت آخر أعمال الفنان محمد كريم، فيلم "A Day To Die"، في الولايات المتحدة الأمريكية، الذي يشارك ببطولته أمام الفنان العالمي بروس ويليز.

‏‎ويجسد "كريم" بالفيلم دور رينولدز، وهو المحقق الملتزم والصالح، حيث يسعى لتطبيق القانون بأي ثمن، حتى ولو كان من خلال انقلابه ضد أعضاء فاسدين في فريقه، ولا يهتم سوى بعمله وابنته.

فيلم "A Day To Die"، هو الجزء السادس والمنتظر من سلسلة "Die Hard".