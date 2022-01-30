كتب امير فتحي في الأحد 30 يناير 2022 03:51 صباحاً - انتقد الفنان السوري محمد قنوع فيلم “أصحاب ولا أعز” الذي ما زال يثير موجة كبيرة من الجدل بسبب مشاهده الجريئة والموضوع الذي اعتبر الكثيرين انه لا يتناسب مع المجتمع العربي.
في البداية رفض محمد قنوع، التعليق على إشادة مواطنته الفنانة سلاف فواخرجي بالفيلم والذي وصفته بـ “الجميل والمختلف والتعرية صادمة وواقعية ومؤلمة”.
وعن رأيه في مشهد منى زكي، قال محمد قنوع “برأيي الفيلم شيء اعمق واهم من هيك بكثير وهذا المشهد من اتفه المشاهد بالفيلم يعني ما بتصور في مشكلة لأن هي لما عملت هذه الحركة ما بين شي من جسمها ابدا وهي عملت حركة ايمائية وهي اكيد ما رح تكون فعلا عملت هذه الحركة”.
وتابع “الكوارث الاكبر بهذا الفيلم الفكر الذي يطرحه انا عندي مشكل مع هذا الفكر يعني انا لازم اتعاطف مع المثليين” واضاف “انا ما بحب ناقش هذا الموضوع لأن اذا في شيء يخالف الشرع بشو بدي ناقشه اساسا”.
كانت هذه تفاصيل خبر السوري محمد قنوع عن “أصحاب ولا أعز”: “مشهد منى زكي اتفه مشهد بالفيلم بالمقارنة مع الفكر الذي يطرحه” لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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