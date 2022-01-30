دعوى قضائية ضد عباس النوري بتهمة تحقيره “حزب البعث”.. فيديو

كتب امير فتحي في الأحد 30 يناير 2022 02:45 صباحاً - حذفت إذاعة ”المدينة إف إم“ السورية لقاء أجرته مع الفنان السوري عباس النوري، وذلك بعد الهجوم الشديد عليه بسبب انتقاده ”حزب البعث العربي الاشتراكي“ الحاكم في سوريا.

وتعرض الفنان السوري عباس النوري لهجوم لاذع من أعضاء حزب البعث السوري بعد انتقاده سياسة الحزب ووصفها بـ“الخاطئة والمضحكة“ ، أثناء لقائه مع إذاعة المدينة إف إم السورية.

ونشر حيدرة سليمان نجل اللواء الراحل بهجت سليمان منشورا عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي ”فيس بوك“ هاجم خلاله النوري، معلنا عن أنه سيتقدم بدعوى قضائية ضده يتهمه فيها بالإساءة للحزب.

وكتب حيدرة سليمان ”بصفتي عضوا عاملا في حزب البعث العربي الاشتراكي، وكان والدي عضوا قياديا به، وبصفته هو الحزب الذي يرأسه السيد رئيس الجمهورية الذي انتخبته، سأتقدم انا بصفتي مدعيا بالحق الشخصي ومعي عدة رفاق ورفيقات من الأعضاء العاملين في حزبنا العظيم بشكوى ضد المدعو عباس النوري بتهمة الإساءة لكل أعضاء الحزب وتحقيرهم والسب والشتم“.

وأضاف العضو في حزب البعث ”الرجاء من الرفاق في الحزب، الذين يودون ضم اسمهم في الدعوى التواصل معي لإضافتهم لباقي المدعين“.

يذكر أن عباس النوري ممثل وكاتب ومخرج سوري، من مواليد حي القيمرية، في دمشق، عام 1952 اشتهر بشخصيات عدة إلا أن شخصية ”أبو عصام“ في مسلسل باب الحارة هي أشهر أدواره.