شاهد.. هند البلوشي تدخل في نوبة بكاء بسبب خلافها مع شقيقتها مرام

كتب امير فتحي في الأحد 30 يناير 2022 02:45 صباحاً - ظهرت الفنانة الكويتية هند البلوشي خلال مقابلة على الهواء وهي تبكي متأثرة بعد الحديث عن الخلاف مع شقيقتها مرام البلوشي.

وظهر في الفيديو، هند البلوشي تدخل في نوبة بكاء على الهواء بعد ذكر اسم شقيقتها مرام، حيث سألتها المذيعة بروين حبيب عن الخلاف الذي حدث بينهما.

وقالت هند البلوشي بتأثر:” ما في شيء يسوى”، موضحة أنها تشتاق وتحتاج لشقيقتها مرام التي في منزلة والدتها، مرددة:” هي أمي فعلا”