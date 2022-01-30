تركي ال الشيخ يدافع عن حسن الرداد بعد موجة الانتقادات بسبب ما قاله عن السعودية!￼

كتب امير فتحي في الأحد 30 يناير 2022 02:45 صباحاً - دافع رئيس هيئة الترفيه السعودية تركي آل الشيخ، السبت، عن الفنان المصري حسن الرداد؛ بعد حملة الانتقادات التي تعرض لها بسبب تصريحاته في حفل Joy Awards، والتي قال فيها إنه يتمنى أن يعيش في السعودية لكونها ملتقى الفن العربي.

وتعرض الفنان حسن الرداد لهجوم عبر مواقع التواصل الاجتماعي؛ بسبب التصريحات التي اعتبرها بعض المعلقين تقليلا من شأن مصر كمركز فني في المنطقة العربية منذ عقود.

ونشر تركي آل الشيخ منشورا عبر حسابه على الفايسبوك قال فيه: ”لماذا التركيز فيما قاله حسن الرداد؟ فالمملكة منذ قدم التاريخ وإلى وقتنا الحاضر وإلى آخر الزمان أرض الحرمين الشريفين وقبلة المسلمين وأرض الخير والأمن والأمان، وحاضنة الفن والإعلام التي تسعد بوجود أكثر من 3 ملايين مصري شقيق نفخر بهم كما نفخر بوجود أكثر من 600 ألف سعودي في مصر الحبيبة“.

وتابع تركي آل الشيخ في منشوره: ”تُرِكَت كل هذه الإيجابيات والحفل الكبير غير المسبوق بشهادة الجميع، وتم التركيز بشكل تافه على نقاط غير خافي الهدف منها، أقول لكل ناجح عربي خصوصًا والعالم عامة، أبواب المملكة مفتوحة لك ولإبداعك، وداعمة لك بوجود قائد ملهم ورؤية عظيمة“.

ووجه آل الشيخ رسالة إلى من هاجم حسن الرداد قائلا: ”أقول لكل تافه استمر في تفاهتك واستمتع بنجاح الآخرين، تحياتي لكل من حضر، ومعذور كل من لم يستطع الحضور لظروف.. حفظ الله بلدي وقيادتي وكل البلاد العربية آمين، محبكم“.

من جانبه، اعتبر الفنان المصري حسن الرداد التصريحات التي نسبت له أنه تم تحريفها، وأخرجت عن سياقها.

وكتب حسن الرداد، في تغريدة عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي ”تويتر“: ”تصريح محرف يروجه بعض من الحمقى المتخلفين عديمي الضمير، كل هدفهم هو عمل تريند على حساب اسمي ويردده وراءهم شوية عيال متخفية وراء أجهزة إلكترونية، لكن كل الصحفيين المحترمين وكل الجمهور الكبير يعلمون جيدا صحة وحقيقة التصريح“.