رانيا محمود ياسين: بدور على فرصة أستحقها من سنين.. وناس تانية أخدت مكاني

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هاني صابر:

كشفت الفنانة رانيا محمود ياسين، سبب تأخرها عن جيلها من النجمات، وبينهن منى زكي وغادة عادل.

وقالت رانيا، ببرنامج "كلام الناس" على قناة "mbc مصر": "أنا بدور على الفرصة اللي أستحقها من سنين مش مسألة بطولة، وأنا اختفيت وتأخرت عن جيلي، عشان كنت مركزة في بيتي وولادي".

أضافت: "وبعد كده قضيت فترة 3 سنين في الإعلام اللي ضرني جدا جدا في شغلي، وحظي مكانش حلو أوي، فالتوقفات الكتير خلت ناس تانية تاخد مكاني، وهدفي في الفترة القادمة أرجع آخد مكاني".

تابعت: "أنا جيلي كان غادة عادل ومنى زكي وهما خدوا فرصتهم وبقوا نجوم، لكن في ناس في جيلي مخدتش فرصتها ومنهم رانيا فريد شوقي، وفاء صادق، ونرمين الفقي اللي ظهرت قبلي وكانت نجمة كبيرة في فترة، ودلوقتي بترجع تاني.. وده بسبب الظروف السياسية خلال الـ 10 أو 11 سنة الماضية اللي خلت جيلي اتهرس ومخدش فرصته".

يذكر أن آخر أعمال رانيا محمود ياسين مسلسل "الطاووس" مع النجوم: جمال سليمان، سميحة أيوب، سهر الصايغ، وفرح الزاهد وغيرهم، سيناريو وحوار كريم الدليل تحت إشراف المؤلف محمد ناير، وهو من إخراج رؤوف عبدالعزيز.