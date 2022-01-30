"العدل جروب" تبحث عن "مقرئ عذب" للمشاركة بمسلسل "فاتن أمل حربي"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هاني صابر:

أعلنت شركة العدل جروب للانتاج الفني، عن حاجتها لـ"مقرئ عذب" للمشاركة في أحداث مسلسل "فاتن أمل حربي"، المقرر عرضه في موسم مسلسلات رمضان 2022.

ونشرت العدل، إعلان طلبها للبحث عن الشخص المطلوب ومواصفاته، عبر حسابها الرسمي على "إنستجرام"، وعلّقت: "مطلوب مقرئ عذب الصوت وبملامح هادئة في عمر 50 إلى 60 سنة، للظهور في مشاهد من مسلسل (فاتن أمل حربي) اسم مؤقت، للمخرج محمد العدل من إنتاج شركة العدل جروب".

مسلسل "فاتن أمل حربي" تأليف إبراهيم عيسى في أولى تجاربه بالدراما التليفزيونية، وإخراج ماندو العدل، وبطولة نيللي كريم، شريف سلامة، هالة صدقي، خالد سرحان، محمد ثروت، وفادية عبد الغني، وأحمد حاتم، وعدد آخر من الفنانين، وتدور أحداثه في إطار اجتماعي وينافش قضية هامة من قضايا المرأة.