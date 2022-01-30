هيفاء وهبي بفستان قصير ونادين نجيم جذابة.. 10 لقطات لنجوم الفن في 24 ساعة

محمد اسماعيل - القاهرة - إعداد- بهيرة فودة:

حرص عدد من نجوم الفن، على مشاركة جمهورهم لحظاتهم المميزة، خلال الـ 24 ساعة الماضية، عبر حساباتهم الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي.

الخليج 365 يعرض لكم 10 لقطات لنجوم الفن خلال 24 ساعة:

هيفاء وهبي

نشرت الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي صورة، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، ظهرت فيها مرتدية فستانا قصيرا أسود اللون، ونالت الصورة إعجاب متابعيها.

جميلة عوض

نشرت الفنانة جميلة عوض صورة، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، من أحدث جلسة تصوير خضعت لها.

ريم مصطفى

نشرت الفنانة ريم مصطفى صورة، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، ظهرت فيها بفستان أسود طويل.

ليلى علوي

نشرت الفنانة ليلى علوي صورة، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، خلال تواجدها في المملكة العربية السعودية.

ملك أحمد زاهر

نشرت ملك أحمد زاهر صورة، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، ظهرت فيها بفستان أخضر أنيق.

نادين الراسي

نشرت الفنانة اللبنانية نادين الراسي صورة، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، خلال تواجدها في باريس.

نادين نجيم

نشرت الفنانة اللبنانية نادين نجيم صورة، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، ظهرت فيها بفستان أسود جذاب.

ندى بسيوني

نشرت الفنانة ندى بسيوني صورة، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، ظهرت فيها بإطلالة شتوية.

نسرين طافش

نشرت الفنانة السورية نسرين طافش صورة، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، من أحدث جلسة تصوير خضعت لها.

نوال الزغبي

نشرت الفنانة اللبنانية نوال الزغبي صورة، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، ظهرت فيها من أحد المطاعم.