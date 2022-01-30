رانيا محمود ياسين: منى زكي تاريخها ومشوارها يشفع لها قدام أي نقد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبد الفتاح العجمي:

قالت الفنانة رانيا محمود ياسين، إن أزمة فيلم "أصحاب ولا أعز" للنجمة منى زكي، جاءت بسبب طريقة تناول بعض الأفكار التي استفزت الناس، مشددة على أنه يجب احترام رأي الجمهور فيما يُعرض من أعمال فنية.

أضافت رانيا، خلال حلولها ضيفة على برنامج "كلام الناس" عبر قناة "mbc مصر": "الأفكار منقولة من فيلم إيطالي، وأفكار مش قريبة بل بعيدة عن مجتمعنا، ولا يجب أن نرد على الناس ردود مستفزة، طالما هناك آراء كثيرة ترفض عمل ما، ولا يحبون طرح أو طريقة تناول هذه الأفكار، فلابد من احترامهم ومنقعدش نرد ردود مستفزة عليهم".

أكدت: "منى زكي لو عملت دور الناس انتقدته وزعلت منها، فتاريخها ومشوارها يشفع لها قدام أي نقد".

كان فيلم "أصحاب ولا أعز" أثار ضجة واسعة مع بداية عرضه على منصة نتفليكس في 20 يناير، ويشارك في بطولته: منى زكي، إياد نصار، نادين لبكي، جورج خباز، وعادل كرم.