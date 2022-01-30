تونس تودع تصفيات كأس أمم إفريقيا

كتبت أسماء لمنور في الأحد 30 يناير 2022 01:09 صباحاً - منذ 37 دقيقة

كرست بوركينا فاسو عقدتها لتونس وأطاحت بها من الدور ربع النهائي من كأس أمم إفريقيا في كرة القدم في الكاميرون، عندما تغلبت عليها 1-صفر السبت على ملعب “أومنيسبور رومدي أدجيا” في غاروا في ربع النهائي.

وسجل دانغو واتارا هدف المباراة الوحيد في الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع للشوط الأول، ليقصي منتخب بلاده، تونس للمرة الثالثة من ربع النهائي بعدما خرجت على يدها في نسختي 1998 على أرض الأخيرة 7-8 بركلات الترجيح بعد تعادلهما 1-1 في الوقتين الأصلي والاضافي، و2017 في الغابون بثنائية نظيفة.

وضربت بوركينا فاسو التي أكملت المباراة بعشرة لاعبين عقب طرد مسجل هدف الفوز في الدقيقة 83، موعدا في نصف النهائي، الأربعاء المقبل، على ملعب “أحمدو أهيدجو” في ياوندي مع السنغال الوصيفة أو غينيا الاستوائية اللتين تلتقيان الأحد في ياوندي.

وهذه المرة الرابعة التي تتأهل فيها بوركينا فاسو إلى نصف النهائي بعد 1998 على أرضها، و2013 في جنوب إفريقيا و2017 في الغابون.

ودخل المنتخب التونسي اللقاء مرشحا قويا للفوز وبلوغ دور الأربعة للمرة الثانية تواليا خصوصا بعد إقصائه نيجيريا صاحبة العلامة الكاملة في الدور الاوّل من ثمن النهائي، إلا أن لاعبيه تأثروا بدنياً ولم يقدموا الأداء المطلوب خصوصاً قائده يوسف المساكني مسجل هدف الفوز في مرمى نيجيريا والذي خاض مباراته القارية رقم 26 في سابع مشاركة.

واستعاد المنتخب التونسي العديد من عناصره ومدربه منذر الكبيّر بعد شفائهم من فيروس كورونا، وأجرى الأخير تغييرا واحدا على التشكيلة إذ شارك المدافع ديلان برون أساسياً بدلاً من منتصر الطالبي غير المتعافي من “كوفيد-19”.

وغاب عن تشكيلة بوركينا فاسو مهاجم أستون فيلا الإنكليزي برتران تراوري إذ فضّل المدرب كامو مالو إبقاءه على مقاعد البدلاء بسبب تأثره بإصابة طفيفة في اليومين الماضيين.