رانيا محمود ياسين: شهيرة نفسها ترجع تمثل.. لكن خايفة من كورونا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبد الفتاح العجمي:

قالت الفنانة رانيا محمود ياسين، إن والدتها الفنانة الكبيرة شهيرة، لديها رغبة كبيرة في العودة للتمثيل بعد سنوات من الابتعاد.

أضافت رانيا، خلال حلولها ضيفة على برنامج "كلام الناس" عبر قناة "MBC مصر": "ماما نفسها ترجع تمثل وبيتعرض عليها أعمال، لكن خايفة من كورونا".

تابعت: "أنا مكانش عندي رأي لما أمي اتحجبت لإني كنت في أولى ثانوي، وهي كانت عاوزة تختلي بنفسها وتقرب من ربنا أكثر وكلنا احترمنا رغبتها، لكن أمي ليس لها تصريح واحد قالت فيه إن الفن حرام، ووالدي الفنان الراحل محمود ياسين احترم رأيها".

واصلت: "لو كان رأي أمي إن الفن حرام كانت طلبت مني اعتزل، وأنا رأيي إن الفن رسالة وقيمة وله دور كبير في حياتنا".

يذكر أن آخر أعمال رانيا محمود ياسين مسلسل "الطاووس" مع النجوم: جمال سليمان، سميحة أيوب، سهر الصايغ، وفرح الزاهد وغيرهم، سيناريو وحوار كريم الدليل تحت إشراف المؤلف محمد ناير، وهو من إخراج رؤوف عبدالعزيز.