رانيا محمود ياسين: "مهاجمتش أدهم نابلسي.. ولم أعتزل التمثيل"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هاني صابر:

قالت الفنانة رانيا محمود ياسين، إنها لم تعتزل التمثيل، موضحة: "اشتغلت الفترة اللي فاتت في مسلسل (فالنتينو) مع الأستاذ عادل إمام، والحمد لله نجح وكسر الدنيا، واشتغلت بعدها في (الطاووس) وحقق نجاحا".

وتابعت رانيا، ببرنامج "كلام الناس" عبر قناة "mbc مصر": "هناك لجان إلكترونية لما بقول تصريح يبقوا عايزين يضايقوني عشان مقولش كدا تاني.. أشبه بجو الإرهاب، والحقيقة دول مش بيشغلوني، ولو قدرت أغلس عليهم تاني بغلس".

واستكملت: "كان عندي معارك منذ فترة عملي في الإعلام مع أهل الشر، وكل ما يلاقوا لي تصريح عن الفن، فيتصيدوا لي عشان يهاجموني ويقولوا الفن حرام، وأنا قولت الفن رسالة وقت اعتزال أدهم نابلسي، ولما قولت ده مكنش ليه علاقة بأدهم ربنا يكرمه ويكرم أي حد شايف اللي اختاره هو الأفضل".

وأضافت: "أنا قولت الفن رسالة رغم أنف الهرايين، اللي هم دخلوا وقالوا الفن حرام ولازم يتوب والحمد لله إنه تاب.. أنتوا ليه بتحللوا وتحرموا على مزاجكم، وأنا مهاجمتش أدهم ولكن هاجمت اللي علقوا عنده إن الفن حرام".

يذكر أن آخر أعمال رانيا محمود ياسين مسلسل "الطاووس" مع النجوم: جمال سليمان، سميحة أيوب، سهر الصايغ، وفرح الزاهد وغيرهم، سيناريو وحوار كريم الدليل تحت إشراف المؤلف محمد ناير، وهو من إخراج رؤوف عبدالعزيز.