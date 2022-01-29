رقص عمرو دياب ونجله عبدالله على أغنية "يا أنا يا لأ" (فيديو)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هاني صابر:

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو يجمع الفنان عمرو دياب مع نجله "عبدالله"، وهما يرقصان على أنغام أغنية "يا أنا يا لأ" في سهرة خاصة.

وظهر عمرو دياب ونجله بصحبة عدد من أصدقائه بالحفل، وهم يرددون كلمات الأغنية بالتصفيق والرقص.

على جانب آخر، يستعد عمرو دياب، لإحياء حفل غنائي يوم 11 فبراير المقبل، في ساحة مركز المنارة.

وقسمت الشركة المنظمة للحفل، التذاكر إلى 3 فئات، وهي 500، و800 جنيه، إلى جانب فئة الـ 2500 التي نفذت بالكامل.

بينما كانت آخر أعماله، أغنية "خلي الحجر ينطق" التي طرحها على موقع الفيديوهات "يوتيوب" وهى من كلمات أيمن بهجت قمر، وألحان محمد يحيى، وتوزيع توما، وميكساج وديجيتال ماستر أمير محروس.