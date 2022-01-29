مجدي الهواري: شاهدت نسخة أجنبية من "الباشا تلميذ".. الغرب يقتبس منا أعمالا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هاني صابر:

رد المخرج مجدي الهواري، حول ما تردد عن اقتباس مسلسله "دايماً عامر" من المسلسل الإسباني Elite.

وقال الهواري، في بيان له، إن الجميع يعلم أن معظم الأعمال التي نشاهدها هى أعمال مقتبسة من الغرب، لكن العكس أحياناً هو الصحيح، فالغرب يقتبس منا بعض الأعمال، وهناك نوع من الاقتباس قد يؤذي العمل وآخر يفيده.

وأضاف: "لقد شاهدت فيلم (الباشا تلميذ) منذ سنوات نسخة أجنبية بعدما انتهينا من تصويره بعام".

مسلسل "دايماً عامر" يسلط الضوء على قضايا التعليم في مصر، ويضع حلول لأزمات المدرسين وأولياء الأمور والطلاب.

العمل بطولة النجوم: مصطفى شعبان، لبلبة، عمرو عبدالجليل، ميرنا نور الدين، صلاح عبدالله، كريم عفيفي، سينتيا خليفة، محمد محمود، سما إبراهيم، أحمد الشامي، محمد ثروت، شريف الدسوقي، ومن إنتاج شركة الباتروس للإنتاج والتوزيع.