فيديو لا يصدق.. نسر ينتشل ذئبا كبيرا ويطير به باتجاه السماء

كتبت أسماء لمنور في السبت 29 يناير 2022 10:23 مساءً - منذ 28 دقيقة

انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي والصفحات المتخصصة بعالم الطبيعة، بشكل واسع، مقطع فيديو، يظهر قيام نسر بانتشال ذئب ضخم والطيران به في أجواء طقس عاصفة.

ويظهر في الفيديو قيام النسر بالإقلاع من الأرض باتجاه السماء حاملا بمخالبه ذئبا كبيرا كان قد اصطاده.

وعلى الرغم من أن المشهد قد يبدو مثيرا للوهلة الأولى، إلا أن الحمولة قد لا تبدو كما هي عليه في الصور، حيث اختلف العلماء بتقدير الوزن الذي يستطيع النسر حمله والطيران به.

وبحسب موقع حديثة “alaska” المتخصص بالحياة البرية، يتوقع الخبراء أن النسر قادر على حملة 15 رطلا، أي حوالي (6.8 كيلوغرام)، وهو ما يعادل وزن غزال صغير أو ذئب، أما موقع “birdgap” فقد شكك بالأرقام وتوقع أن الحمولة قد تصل إلى حوالي 12 رطلا أي (5.4 كيلو غرام).

“العلماء يعتقدون أن قدرة الرفع لدى النسر تزداد مع وجود الرياح أو الانقضاض بسرعة كبيرة، حيث تساعد السرعة على حمل وزن كبير لكن لمسافة قصيرة فقط”.