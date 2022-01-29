“ملك المياه” يتربع على عرش أغنياء الصين

كتبت أسماء لمنور في السبت 29 يناير 2022 10:23 مساءً - منذ ساعة واحدة

يشتعل الصراع بين أثرياء الصين، حيث كان 2021 عامًا جيدًا بالنسبة لأغنى 100 شخص في قائمة فوربس لأثرياء الصين التي تم الكشف عنها في نوفمبر/تشرين الثاني.

شهد أغنى 100 شخص في الصين بشكل عام ارتفاع صافي ثرواتهم الجماعية من 1.33 تريليون دولار في 2020 إلى 1.48 تريليون دولار في 2021، حيث تحتل الصين المرتبة الثانية بعد الولايات المتحدة في عدد المليارديرات.

قطب المياه المعبأة يتصدر

واحتل قطب المياه المعبأة تشونغ شانشان المركز الأول في قائمة 2021 بدلًا من جاك ما، الذي جاء في المركز الأول في 2020. وترأس رئيس مجلس إدارة ومؤسس Nongfu Spring القائمة بثروة قدرها 65.9 مليار دولار، ارتفاعًا من 53.9 مليار دولار في العام الماضي، عندما احتل المرتبة الثالثة.

وارتفع صافي ثروة تشونغ منذ الاكتتاب العام الأولي لشركة Nongfu Spring في هونج كونج في سبتمبر/أيلول 2020. ويأتي سدس ثروته من صانعة اللقاحات Beijing Wantai Biological Pharmacy، المدرجة في شنغهاي في أبريل/نيسان 2020.

وهبط جاك ما من المركز الأول في العام الماضي بثروة 65.6 مليار دولار، إلى المركز الخامس بثروة تقدر بنحو 41.5 مليار دولار على قائمة عام 2021. ويأتي ذلك في أعقاب تأجيل إدراج شركة Ant Group، ذراع الخدمات المالية الإلكترونية التابعة لشركة علي بابا، بالإضافة إلى تراجع أسهم علي بابا نفسها.

وانخفضت ثروة رئيس مجلس إدارة شركة تينسنت ومديرها التنفيذي، ما هواتينغ انخفاض إلى 49.1 مليار دولار مقارنة بـ55.2 مليار دولار في 2020. وبالمقارنة، شهد تشانغ يى مينغ، مؤسس شركة ByteDance، مضاعفة ثروته إلى 59.4 مليار دولار من 27.7 مليار دولار في عام 2020.