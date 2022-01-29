الكاميرون تحجز بطاقة التأهل الأولى لنصف نهائي كأس أمم أفريقيا

كتبت أسماء لمنور في السبت 29 يناير 2022 10:23 مساءً - منذ ساعتين

تمكن المنتخب الكاميروني من حجز بطاقة التأهل إلى نصف النهائي من بطولة كأس أمم أفريقيا، بعد انتزاعه لفوز ثمين في المباراة التي جمعته مع منتخب غامبيا في ربع النهائي.

وفاز منتخب الكاميرون على جامبيا بنتيجة 2-0، خلال المباراة التي جمعت بينهما، السبت، على ملعب جابوما، في الدور ربع النهائي من بطولة كأس أمم أفريقيا.

وافتتح كارل توكو إيكامبي التسجيل لمنتخب الكاميرون في الدقيقة 50 من عمر المباراة، قبل أن يضيف الهدف الثاني بعد 7 دقائق فقط.

وبذلك يكون منتخب الكاميرون أول المتأهلين إلى الدور نصف النهائي من بطولة كأس أمم أفريقيا، في انتظار باقي المباريات.

وباتت هذه المرة هي العاشرة التي يتأهل فيها منتخب الكاميرون إلى الدور نصف النهائي من بطولة كأس أمم أفريقيا، بعدما تأهل إلى نفس الدور في 9 نسخ سابقة، آخرها عندما حصل على اللقب في 2017.

يُذكر أن منتخب الكاميرون سيواجه في نصف النهائي الفائز من مباراة مصر والمغرب، المقرر لها الأحد، على ملعب أحمدو أهيدجو في ربع نهائي كأس أمم أفريقيا.