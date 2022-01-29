معضلة جديدة تواجه برشلونة بعد التعاقد مع أداما تراوري

كتبت أسماء لمنور في السبت 29 يناير 2022 10:23 مساءً - منذ ساعتين

كشفت صحيفة سبورت الإسبانية عن المعضلة الجديدة التي ستواجه برشلونة بعد صفقة التعاقد مع أداما تراوري من وولفرهامبتون، والمتعلقة في بطولة الدوري الأوروبي.

وتمكن برشلونة من إبرام 3 صفقات في الميركاتو الشتوي لغاية الآن، حيث وقّع مع داني داني ألفيس وفيران توريس، وأخيراً أداما تراوري الذي اجتاز الفحوصات الطبية يوم أمس الجمعة.

وسينضم تراوري لبرشلونة على سبيل الإعارة، مع خيار الشراء في نهاية الموسم مقابل 30 مليون يورو، بالإضافة إلى المكافآت.

وسيتحمل البارسا راتب تراوري بشكل كامل، حتى نهاية شهر يونيو حزيران المقبل.

ويسعى البلوجرانا حاليا لتعزيز خط هجومه، خصوصا بعد رحيل عدد من أبرز لاعبيه، بالإضافة لإصابة أنسو فاتي الأخيرة.

وأوضحت الصحيفة في تقريرها أن برشلونة لن يكتفي بهذه الصفقات فقط، فهو يسعى لإبرام صفقة رابعة بالتعاقد مع مهاجم جديد، وربما يتبعها بصفقة خامسة أيضاً لتدعيم الخط الخلفي.

وتكمن المشكلة في أن برشلونة لن يكون قادراً سوى على تسجيل 3 لاعبين من الوافدين الجدد في قائمة الفريق التي ستخوض بطولة اليوروبا ليج، وبالتالي إذا عقد صفقات أخرى قبل إغلاق الميركاتو، سيتوجب عليه إقصاء البعض منهم.

ويعد تراوري البالغ 26 عاما أحد ناشئي برشلونة، حيث تواجد في أكاديمية النادي لمدة 9 سنوات، قبل أن يرحل إلى أستون فيلا الإنجليزي عام 2015.