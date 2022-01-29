عاصي الحلاني يطلّ من مزرعته.. صور رائعة للثلوج في الحلانية

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: شارك فارس الغناء العربي عاصي الحلاني متابعيه بلقطات جميلة من المزرعة الّتي يمتلكها في قريته الحلانيّة.

وبدت مزرعة عاصي الحلاني الواقعة في البقاع مكلّلة بالثلج الأبيض، وأرفق الصور بتغريدةٍ عبر موقع التواصل الإجتماعي تويتر جاء فيها: “لبنان يا ابيض حلو لبنان”.

يذكر أن عاصي الحلاني أصدر منذ فترة وتحديدًا في شهر مايو الماضي، ألبومه الجديد “كل الفصول”، والذي تضمن 11 أغنية منوعة بين المصري واللبناني والخليجي والبدوي والعراقي، وهي: “حبيبي، خلص بيكفي، مغروم اه مغروم، دزلي صوتك، كل الفصول، قمر يا عيني عليها، منين اجيب العذر، مجرد حلم، غدرك مستحيل، كيف انساك، بعدو قلبي”.

كما أطلق عاصي أغنية “حبيبي” الديو مع نجله الوليد الحلاني على طريقة الفيديو كليب، والأغنية من كلمات نزار فرنسيس، وألحان عادل العراقي، وتوزيع طوني سابا، وإخراج احمد المنجد الذي قدم عاصي وابنه بصورة راقية جدًا مليئة بمشاعر الأبوة.