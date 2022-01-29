غدًا.. مايا دياب ببث مباشر على تيك توك

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: تطلّ النجمة اللبنانية مايا دياب يوم غد الأحد في بث مباشر عبر حسابها الرسمي بموقع “تويتر”، في لقاء خاص مع موقع الفيديوهات الشهير عالميًا، بعنوان #TiktokMena_Live.

وعبّرت مايا دياب عن حماسها لملاقاة جمهورها في البث المباشر على “تيك توك”، وقالت في تغريدة عبر حسابها الرسمي بموقع “تويتر”: “متحمسة لرؤيتكم جميعًا مباشرة غدًا من حسابي على تيك توك في مقابلة حصرية مع #TiktokMena_Live في 30 يناير، الساعة 8 مساءً بتوقيت المملكة العربية السعودية”.

يذكر أن مايا دياب كانت قد طرحت منذ شهر تقريبًا أغنية “أكتر شويّة” باللهجة المصرية، من كلمات وألحان عزيز الشافعي، وتوزيع هادي شرارة والكليب حمل توقيع جاد شويري وحقق أكثر من مليون مشاهدة على “يوتيوب”.