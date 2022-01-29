أكرم حسني يصر على مقاضاة حمو بيكا: “لن أتنازل عن حقي”

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: أصر النجم أكرم حسني على مواصلة دعواه ضد مطرب المهرجانات حمو بيكا بتهمة السطو على لحن أغنيته “بالباقي لبان”، ورفض حسني الربط بين الدعوى القضائية وبين موقفه من أغاني المهرجانات، مشيرا إلى إنه يستمع إليها ويراها ناجحة طالما ارتبط بها الجمهور، ولكنه لن يتسامح في حقه.

وأضاف أكرم حسني، خلال لقائه في برنامج حبر سري، تقديم الإعلامية أسما إبراهيم والمذاع عبر شاشة القاهرة والناس، أنه تحدث مع هاني شاكر نقيب المهن الموسيقية، وقام بتقديم مذكرة لإثبات حالة السرقة مشيرًا إلى أن القانون سيتخذ مجراه ولن يتنازل عن مقاضاته وأخذ حقه.

تابع أكرم حسني، مشيرا إلى أنه ليس ضد حمو بيكا، أو مطربي المهرجانات، ويستمع لبعض ما يقدموه ويرى ضرورة وجود لون مختلف من الغناء ما دام أنه يقدم بشكل راقي دون كلمات مسيئة ويحترم آداب المهنة، ولكنه يرفض السطو على الألحان.

وأظهر أكرم حسني حيادا تجاه موقف نقابة المهن الموسيقية من المطرب حسن شاكوش ومنعه نهائيا من مزاولة مهنة الغناء، وقال إنه يحترم ويثق في قرارات نقابة المهن الموسيقية، ولكنه لا يتفهم فكرة منع فنان من العمل بتهمة الهبوط بالذوق العام لأن هذا الموقف يجب أن ينبع من الجمهور وليس من المؤسسات الرسمية.

ونفى أكرم حسني ما تردد عن رغبته في التفرغ للغناء، مؤكدا إن مهنته الأساسية هي التمثيل، ويقوم بتوظيف الأغاني دراميًا في العمل الفني لمساعدته في الظهور بشكل مختلف.

وأشار إلى أنه لا يمتلك مقومات المطرب، مشيرًا إلى أنه يعتبر نفسه مؤديًا وليس مغنيًا ولا يمتلك صوتًا جيدًا، وأنه رفض تقديم حفلات غنائية، مبررًا أنه لا يمتلك رصيدًا من الأعمال الغنائية يمكنه من إحياء حفلات.

يذكر أن أكرم حسني كشف عن تقديمه شكوى للفنان هاني شاكر نقيب المهن الموسيقية في مصر ضد المطرب الشعبي حمو بيكا، واتهمه بسرقة لحن أغنية “بالباقي لبان”، وهي الأغنية الدعائية لمسلسل “رجالة البيت” الذي عُرض في رمضان 2020، مؤكدا أنه تجاهل كثيرا ظاهرة سرقة ألحانه ووضعها على أغنيات جديدة بعد تغيير الكلمات، ولكنه لن يلتزم الصمت بداية من اليوم حفاظا على حقوق الملكية الفكرية.

أكرم تقدم بالشكوى عبر حسابه بموقع الفيس بوك قائلا: الحقيقة دي مش أول مرة أتعرض فيها لسرقة شغلي، بس الموضوع وصل لحد مايتسكتش عليه.. أنا مش ضد أي شكل من الأشكال الفنية طالما بتتقدم في إطار من الاحترام للمهنة وللمجتمع.

وتابع: لكن أنا ضد كل أشكال التعدي على حقوق الملكية الفكرية وسرقة مجهود وتعب ناس قعدت كتير أوي تشتغل عملت أغنية دعائية لمسلسلي الأخير في رمضان اللي فات اسمها بالباقي لبان من كلماتي ولحن بلال سرور وتوزيع كينج واتفاجأت من يومين أن تم سرقة لحن الأغنية واتعمل عليها مهرجانين واحد اسمه “هلا والله” وواحد اسمه “خد فطيرك”.

وأضاف أكرم: دي مش اول اول مرة ابقي عامل اغاني سواء من الحاني او من الحان زمايلي المحترمين اللي بتعامل معاهم و يتسرق اللحن و يتعمل بيه اغاني و دي ” سرقة ” صريحة تستوجب اتخاذ اجراءات قانونية، و عليه بيتم حاليا اتخاذ كافة الاجراءات القانونية اللي تحفظ حقي و حق زملائي الملحنين ضد اللي سرقوا الاغنية لوقف المهزلة دي و بتوجه للنقيب المحترم الفنان / هاني شاكر نقيب المهن الموسيقية بشكوي ضد من تعدوا علي اللحن الاصلي للاغنية و باتمني يكون في قرارات صارمة لعدم تكرار ده.

أكرم رفض عتاب متابعيه بعد وضعه روابط للأغنيات التي سرقت لحنه وأكد أنه لا يساعد في انتشارها كما يروج البعض لأنها منتشرة بالفعل، وأضاف: ملحوظة: اكيد في ناس هتقوللي انت ليه بتعمل شير للاغاني المسروقة انت كده بتساهم في انتشارها.. احب اقولكم الاغاني دي كده كده بتنتشر لان ليها جمهورها سواء عملت لها شير او لا.

يذكر أن أغنية “بالباقي لبان” من غناء أحمد فهمي وأكرم حسني، وتم تقديمها ضمن أحداث مسلسل “رجالة البيت” الذي عرض ضمن موسم دراما رمضان 2020، من كلمات أكرم حسني وألحان بلال سرور وموسيقى أحمد وحيد ومهندس صوت ماهر صلاح.