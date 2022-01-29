عبدالمجيد عبدالله يتصدّر الترند العالمي في الرياض.. إبداع وتألق ونجاح

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجـــرد: بتنظيم من شركة روتانا وبالتعاون مع هيئة الترفيه، أقيمت أمس الجمعة ليلة استثنائية لعودة الفنان عبدالمجيد عبدالله، تحت عنوان (ليلة عبدالمجيد عبدالله)، وتغنى فيها بأجمل أغانيه، ومنها ما تم التحضير له ومنها ما تغنى به نزولاً عند طلب جمهوره بالعزف على العود.

وتغنى بأجمل أغانيه وحظي بتصفيق وتفاعل قوي في أولى أغانيه “روحي تحبك”، ثم غنى “حن الغريب”، “عايش سعيد”، “يا بن الأوادم”، “قله”، “إنسان أكثر”، لمحته، احكي بهمسك، عالم موازي، يا بعدهم كلهم.

ثم استأذن الجمهور لأخذ استراحة لمدة نصف ساعة، عاود بعدها الغناء وغنى أغنية “قبل أعرفك”، ياما حاولت، هلا بك يا نسم روحي، وبعدها أحضر العود وغنى للحضور أغنية “أنتحل شخصيتك”، وعاود للغناء مع الفرقة بأغنية استكثرك، أول حكايتنا، مع السلامة، أحبك ليه أنا مدري، أتبعك.

ثم عاود الغناء بالعزف على العود وغنى: يضيع العمر، تصدقين، لو يوم احد، وبعدها عاود الغناء مع الفرقة وغنى: ما كان هذا حب، غزال ما ينصادي، ما قدرت أصبر، مثل ما كان، غلطة، وغنى أغنية جديدة من كلمات تركي وألحان خالد محمد، وقال للجمهور إن اسم الأغنية والكلمات قابلان للتغيير لكنه أراد أن يغني جزءاً منها لجمهوره، وهي: عمري ما فكرت فيك، ثم غنى أغنية رهيب، واختتم (ليلة عبدالمجيد عبدالله) بأغنية خلص حنانك.

وخلال الحفل فاجأه معالي المستشار تركي آل الشيخ باتصال وحيَّاه، وفي بداية الحفل بيَّن عبدالمجيد أنه بسبب مرضه لم يستطع الغناء على مدى 6 سنوات على المسرح، مؤكداً أنه سيعاود الغناء بالحفلات، وإضافة إلى حفل أمس سيغني اليوم السبت، كما أنه سيحيي حفلاً في جدة قريباً.

نجاح عبدالمجيد عبدالله في الرياض بدأ مع اعلان موعد الحفل من خلال الإقبال الكبير على التذاكر بعد ساعات على طرحها، ثم انسحب النجاح بعد الحفل على مواقع التواصل، حيث تداول جمهوره الفيديوهات الرائعة للتفاعل الكبير مع كل أغنياته في مشهد مميز ولافت جدًا، كما تصدّر هاشتاغ “#ليلة_عبدالمجيد_عبدالله” بمجرد بدء الحفل “الترند” السعودي وفي العالم على موقع “تويتر”.