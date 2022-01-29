كارول سماحة بصورة أغنيتها الجديدة.. “فوضى”

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: استعدادًا لطرح أغنيتها الجديدة “فوضى”، كشفت النجمة اللبنانية كارول سماحة عن الصورة الرسمية للأغنية على صفحاتها الرسمية بمواقع التواصل الإجتماعي.

وأرفقت كارول سماحة الصورة بكلمات من الأغنية، وتقول فيها: “فوضى فوضى حواليه عالم منا طبيعيه كلو مفكرلي حالو أقوى حدا بالبشريه..”. وأشارت كارول في تعليقها على الصورة إلى أن الأغنية ستصدر يوم الأربعاء 2/2/2022 عبر المواقع الموسيقية وقناتها الرسمية بموقع “يوتيوب”.

وكانت كارول سماحة قد أعلنت مؤخرًا، أنها صورت أغنية “فوضى” كفيديو كليب، وقالت أن موضوع الأغنية يعكس واقع الحياة التي نعيشها ويعبّر عن الفوضى والزحمة في يومياتنا.

يذكر أن كارول سماحة تواصل حصد نجاح أغنيتها “يا شباب يا بنات” كلمات وألحان سليم عساف وتوزيع ألكسندر ميسكيان، وكليب الأغنية من إخراج بتول عرفه وإنتاج شركة “لايف ستايلز ستوديوز”، وتم تصويره بجزيرة “كوس” في اليونان، في فكرة جديدة بمضمونها، تعالج موضوع “العلاقات المشبوهة” في المجتمع.