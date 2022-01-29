أول صورة لمحمد عبده مع مولوده الجديد "سلمان"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبد الفتاح العجمي:

انتشرت صورة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، للمطرب السعودي محمد عبده، وهو مع أولاده الأربعة وآخرهم مولوده الجديد "سلمان".

ورُزق الفنان السعودي محمد عبده بمولود جديد له، يوم 5 يناير، وأطلق عليه اسم "سلمان"، تيمنًا باسم خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، وكتب عبر حسابه بموقع "تويتر": "الحمدلله رب العالمين.. رُزقت فجرَهذا اليوم بمولود أسميته (سلمان) تيمنًا باسم مولاي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان حفظه الله".

وكشفت شركة روتانا للصوتيات والمرئيات، عبر حسابها بموقع "إنستجرام"، قبل أيام، عن طرح أغنية جديدة للفنان السعودي الكبير محمد عبده خلال الأيام المقبلة.

الأغنية تحمل اسم "كثير اشتقت" وهي من كلمات منصور الشادي، وألحان ناصر الصالح، وتوزيع عمرو عبدالعزيز.