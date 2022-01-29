20 صورة من حفل افتتاح مهرجان جمعية الفيلم.. حضور حسين فهمي وتكريم هؤلاء

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبد الفتاح العجمي:

تصوير- محمود عبد الناصر:

أقيم مساء اليوم السبت، حفل افتتاح الدورة الـ 47 و48 لمهرجان جمعية الفيلم السنوي والتي ستستمر حتى الخامس من فبراير المقبل، بمركز الإبداع الفني بدار الأوبرا المصرية.

وتضمن برنامج الافتتاح كلمة يلقيها مدير التصوير السينمائي محمود عبدالسميع رئيس المهرجان، وضيف شرف الدورة الفنان حسين فهمي، وبحضور الدكتور خالد عبدالجليل مستشار وزير الثقافة لشئون السينما، وعمر عبدالعزيز رئيس اتحاد النقابات الفنية، ومسعد فودة نقيب المهن السينمائية، ولجنة تحكيم مهرجان جمعية الفيلم برئاسة السيناريست بشير الديك، وبعضوية كل من الناقد السينمائي أسامة عبدالفتاح، والكاتبة والناقدة السينمائية آمال عثمان، والفنانة بشرى، والمخرج تامر محسن، والناقد رامي المتولي، والمخرج عادل الأعصر، والمنتج فاروق عبدالخالق، والناقد السينمائي مجدي الطيب، ومدير التصوير السينمائي الدكتور محسن أحمد، والمخرج السينمائي محمد أبو سيف، دكتور وليد سيف الكاتب والناقد السينمائي ورئيس قسم السينما بالمعهد العالي للنقد الفني، وعدد من صناع السينما والشخصيات العامة.

وتم تسليم شهادات تقدير للأفلام التي حصلت على أعلى الأصوات في الاستفتاء العام لمهرجان جمعية الفيلم خلال عامي 2020 و2021، وشارك فيه نقاد وصحفيين وبعض من صناع السينما وأعضاء جمعية الفيلم، وسيقوم الفنان حسين فهمي بتسليم مخرجي الأفلام ومنتجيها تلك الشهادات، وبينهم: المنتج أحمد السبكي، المخرج ماندو العدل، المخرج أمير رمسيس، والكاتب هيثم دبور وغيرهم، ثم بدأت فعاليات اليوم الأول بعرض فيلم "أبو صدام" للمخرجة نادين خان، ويعقبه ندوة بحضور صناع الفيلم.

وكانت إدارة المهرجان قد أعلنت أن الاستفتاء العام الذي يشارك فيه أعضاء الجمعية والنقاد والصحفيين وعدد من السينمائيين، لاختيار الأفضل من الأعمال التي عرضت خلال عام 2020، كانت نتيجته اختيار 5 أفلام من التي عرضت بدور العرض والمنصات الرقمية وهي وفقا لموعد عرضها "يوم وليلة" للمخرج أيمن مكرم، وصندوق الدنيا" للمخرج عماد البهات، و"صاحب المقام" للمخرج محمد جمال العدل، و"توأم روحي" للمخرج عثمان أبو لبن، وأخيرا فيلم "حظر تجول" للمخرج أمير رمسيس، لتكون أفلام الدورة الـ47 من المهرجان.

أما أفلام عام 2021، فكانت "وقفة رجالة" للمخرج أحمد الجندي، و"العارف" لأحمد علاء الديب، و"الإنس والنمس" للمخرج شريف عرفة، و"موسى" للمخرج بيتر ميمي، و"200 جنيه" للمخرج محمد أمين، و"برا المنهج" لعمرو سلامة، و"أبو صدام" لنادين خان، وأخيرا يتنافس فيلم "قابل للكسر" على فرعي العمل الأول للمخرج أحمد رشوان، والتمثيل لحنان مطاوع.

وقال عبدالسميع "المهرجان يسعي إلي تقييم حالة السينما المصرية ورصد ما قدمته من خلال الأعمال التي عرضت في دور العرض المصرية كل عام، ولكن مع ظروف الكورونا والغلق أصبح هناك وسيط جديد لابد من التعامل معه وهو المنصات الرقمية لذلك قامت إدارة المهرجان بإضافة بند في لائحة المهرجان ينص على مشاركة الأفلام، التي عرضت على تلك المنصات من إنتاج مصري لتتنافس على جوائز المهرجان من خلال مشاهدات لجنة التحكيم لها، خاصة وإنها طوال فترة الغلق أصبحت هي المنفذ كدور العرض السينمائي، وحيث تتنافس 3 أفلام خلال عام 2020، وعملين خلال عام 2021".