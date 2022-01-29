هكذا أحيت مها الصغير الذكرى الأولى لوفاة والدها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هاني صابر:

أحيت الإعلامية مها الصغير زوجة الفنان أحمد السقا، الذكرى الأولى لوفاة والدها الراحل محمد الصغير، التي توافق اليوم السبت 29 يناير.

ونشرت مها، فيديو قديم يجمعها بوالدها، عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت: "الآن.. أنا أعلم أنك قلت لي دائمًا أن أكون أقوى، لقد علمت أنني سأحتاج يومًا ما إلى القوة تحمل خسارتك، لقد علمتني الكثير، لكنني لم تعلمني أبدًا كيف أفعل ذلك عش بدونك، إنها ليست نفسها أبدًا، إذا كنت سأكتب، فسأكتب كتاب".

أضافت: "أنا أحبك، حتى نلتقي مجددًا.. قريبًا يا حبيبي".

جدير بالذكر أن الفنان أحمد السقا، أعلن وفاة محمد الصغير، والد زوجته المذيعة مها الصغير، في 29 يناير 2021، حيث نشر صورة له عبر حسابه على موقع "إنستجرام"، معلقا: "توفي إلى رحمة الله حمايا وأبويا العزيز السيد محمد الصغير.. الرجاء الدعاء له".