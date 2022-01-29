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تركي آل الشيخ: موسم الرياض‬ يتخطى 10 مليون زائر ومليون سائح في 100 يوم

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبد الفتاح العجمي:

أعلن المستشار تركي آل الشيخ، رئيس هيئة الترفيه في المملكة العربية ، تخطي زوار موسم الرياض نحو 10 ملايين شخص في 100 يوم منذ انطلاقه.

ونشر آل الشيخ، مقطع فيديو لأبرز فعاليات موسم الرياض، عبر صفحته الرسمية على موقع "فيسبوك".

وكتب: "الحمدلله بدعم وتوجيه وتخطيط سيدي ولي العهد.. موسم الرياض‬ يتخطى الـ١٠ مليون زائر ومليون سائح في ١٠٠ يوم.. والقادم بإذن الله أجمل".

وأطلقت الهيئة العامة للترفيه في المملكة العربية السعودية، يوم 21 أكتوبر الماضي، موسم الرياض بحفل افتتاح استثنائي حضره أكثر من 750 ألف شخص في منطقة بوليفارد رياض سيتي، وتابعه الملايين عبر البث المباشر في عدد من القنوات التليفزيونية والمواقع والحسابات الإلكترونية.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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