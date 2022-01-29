تركي آل الشيخ: موسم الرياض‬ يتخطى 10 مليون زائر ومليون سائح في 100 يوم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبد الفتاح العجمي:

أعلن المستشار تركي آل الشيخ، رئيس هيئة الترفيه في المملكة العربية السعودية، تخطي زوار موسم الرياض نحو 10 ملايين شخص في 100 يوم منذ انطلاقه.

ونشر آل الشيخ، مقطع فيديو لأبرز فعاليات موسم الرياض، عبر صفحته الرسمية على موقع "فيسبوك".

وكتب: "الحمدلله بدعم وتوجيه وتخطيط سيدي ولي العهد.. موسم الرياض‬ يتخطى الـ١٠ مليون زائر ومليون سائح في ١٠٠ يوم.. والقادم بإذن الله أجمل".

وأطلقت الهيئة العامة للترفيه في المملكة العربية السعودية، يوم 21 أكتوبر الماضي، موسم الرياض بحفل افتتاح استثنائي حضره أكثر من 750 ألف شخص في منطقة بوليفارد رياض سيتي، وتابعه الملايين عبر البث المباشر في عدد من القنوات التليفزيونية والمواقع والحسابات الإلكترونية.