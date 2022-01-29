دينا تطلب الدعاء من الجمهور

كتب امير فتحي في السبت 29 يناير 2022 07:38 مساءً - أعلنت الراقصة والفنانة ” دينا ” في منشور لها عبر حسابها على تطبيق الصور والفيديوهات إنستجرام عن إصابتها بفيروس كورونا وذلك للمرة الثانية .
فكتبت دينا في منشورها مطالبة الجمهور بالدعاء لها : ” أنا إيجابي كورونا للمرة الثانية .. دعواتكم ” .
وتابعت في تعليقها : ” إلهي أذهب البأس ربّ الناس، اشف وأنت الشافي، لا شفاء إلا شفاؤك، شفاءً لا يغادر سقما، أذهب البأس ربّ الناس، بيدك الشفاء، لا كاشف له إلّا أنت يارب العالمين ” .
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