كتب امير فتحي في السبت 29 يناير 2022 07:38 مساءً - شن الفنان ” حسن الرداد ” هجوما لاذعا في منشور له على موقع فيس بوك على من وصفهم ب ” الحمقى ” ممن يقوموا بتحريف تصريحاته بهدف تصدر التريند وترويج الشائعات .
وذلك على خلفية ما قاله حسن الرداد مؤخرا على هامش حضوره بحفل توزيع جوائز Joy Awards حول سعادته بتواجده بهذا الحدث الكبير واستقبال الجمهور له .
وأضاف : ” والله أنا عايز أعيش هنا .. الرياض بقت مكان استراتيجي وملتقي للنجوم في العالم كله وبيطلع منها دلوقتي أعمال فنية كبيرة جدا وكتيرة جدا ” .
وعلق حسن الرداد على التصريحات المنسوبة له : ” تصريح محرف يروجه بعض من الحمقى المتخلفين عديمى الضمير كل هدفهم هو عمل ترند على حساب إسمى ويردده ورائهم شوية عيال متخفية وراء أجهزة الكترونية ” .
وتابع : ” لكن كل الصحفيين المحترمين وكل الجمهور الكبير يعلمون جيدا صحة وحقيقة التصريح ” .
كانت هذه تفاصيل خبر حسن الرداد : ” بعض الحمقى المتخلفين هدفهم عمل ترند على حساب إسمى ” .. ما القصة ؟ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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