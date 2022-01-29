حسن الرداد : ” بعض الحمقى المتخلفين هدفهم عمل ترند على حساب إسمى ” .. ما القصة ؟

كتب امير فتحي في السبت 29 يناير 2022 07:38 مساءً - شن الفنان ” حسن الرداد ” هجوما لاذعا في منشور له على موقع فيس بوك على من وصفهم ب ” الحمقى ” ممن يقوموا بتحريف تصريحاته بهدف تصدر التريند وترويج الشائعات .

وذلك على خلفية ما قاله حسن الرداد مؤخرا على هامش حضوره بحفل توزيع جوائز Joy Awards حول سعادته بتواجده بهذا الحدث الكبير واستقبال الجمهور له .

وأضاف : ” والله أنا عايز أعيش هنا .. الرياض بقت مكان استراتيجي وملتقي للنجوم في العالم كله وبيطلع منها دلوقتي أعمال فنية كبيرة جدا وكتيرة جدا ” .

وعلق حسن الرداد على التصريحات المنسوبة له : ” تصريح محرف يروجه بعض من الحمقى المتخلفين عديمى الضمير كل هدفهم هو عمل ترند على حساب إسمى ويردده ورائهم شوية عيال متخفية وراء أجهزة الكترونية ” .

وتابع : ” لكن كل الصحفيين المحترمين وكل الجمهور الكبير يعلمون جيدا صحة وحقيقة التصريح ” .