إصابة الفنانة المصرية دينا بكورونا للمرة الثانية

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: أعلنت الفنانة المصرية دينا إصابتها بفيروس كورونا المستجد للمرة الثانية، وذلك من خلال منشور كتبته عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي “انستجرام”.

وقالت دينا في المنشور “أنا إيجابي كورونا للمرة الثانية.. دعواتكم”.

سبق أن أصيبت الفنانة المصرية بالفيروس في شهر فبراير 2021، أثناء تصوير مشاهدها في مسلسل “هي”، مع الفنانة وفاء عامر، حيث جسدت شخصية سيدة أعمال شهيرة.

وأصيب العديد من مشاهير الفن والسينما والموسيقى والإعلام في منطقتنا العربية وفي العالم بفيروس كورونا المستجد.

من جهة أخرى، يعرض للفنانة دينا مسلسل “نقل عام”، الذي تجسد فيه شخصية الزوجة الثانية لبطل العمل محمود حميدة. تدور أحداث المسلسل في 30 حلقة متصلة، يناقش خلالها أوضاع الأسرة المصرية في إطار اجتماعي تشويقي.

العمل من تأليف ورشة فنون مصر، وإخراج عادل أديب، ويشارك في بطولته أحمد بدير، وريم البارودي.