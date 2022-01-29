بالأرقام – تفاعل واسع مع حساب لايف ستايلز ستوديوز على تويتر

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: يشهد حساب شركة لايف ستايلز ستوديوز الرسمي على موقع التواصل الإجتماعي تويتر تفاعلاً واسعا، حيث ارتفعت نسبة تفاعل الجمهور العربي مع ما تنشره الشركة من منشورات عن إنتاجاتها الغنائية.

في لغة الأرقام، شهدت تغريدات لايف ستايلز ستوديوز في الأسابيع الأربعة الماضية نحو 1,98 مليون مشاهدة، بزيادة مئوية بلغت 99,6، وبلغ عدد زوار الحساب 72,7 ألف زائر بنسبة مئوية بلغت 100,1.

كما وزاد عدد المتابعين خلال ٢٨ يوم أكثر من ٢٠٠٠ متابع، اضافة الى ارتفاع عدد ال “شير” اي ال mention حيث بلغت ١١٢٩ مشاركة بنسبة مئوية بلغت ١١٨،٨.