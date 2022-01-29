مجدي أحمد علي يتحدث عن الهوية في السينما المصرية بمعرض الكتاب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- الخليج 365:

أقيمت ضمن فعاليات معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الـ53، اليوم السبت 29 يناير، ندوة المخرج الكبير مجدي أحمد علي، أدارها الناقد الفني رامي المتولي، تحت عنوان "الهوية في السينما المصرية".

وقال مجدي "إن الهوية المصرية متشعبة، فمنها الحضر، البدو، السواحلية، ووضح تعريف الهوية بأنها تجمع التاريخ والجغرافيا، الأخلاقيات والسلوكيات الخاصة بكل مجتمع، وأشار إلى أن جودة العمل تعتمد على مدى ثقافة وخبرة المخرج؛ ليقدر على نقل الجمهور لعالم واقعي.

وبسؤاله عن فيلمه الجديد وعلاقته بالهوية؟، قال إن الفيلم تدور أحداثه في شقة واحدة، في عمارة تطل على ميدان التحرير، يسكنها أربعة عائلات في حقب زمنية مختلفة.

كما أوضح أن الفن المعقم لا يصل إلى الجمهور، المصداقية لا تتحقق إلا بالصدمات.

مجدي أحمد علي هو مخرج مصري، أخرج عدة أفلام، منها: يا دنيا يا غرامي، أسرار البنات، خلطة فوزية، ومولانا.