كوكا.. أشهر بدوية في السينما المصرية ورحلت بالسرطان

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

تحل اليوم الذكرى الـ43 على وفاة الفنانة كوكا، أشهر من لعب دور البدوية في السينما المصرية، رحلت عن عالمنا في 29 يناير 1979.

وفي هذا التقرير نعرض لكم معلومات عن الفنانة الراحلة كوكا:

- ولدت كوكا في القاهرة 7 مارس 1917.

- والدها كان ضابطًا سودنيًا، ووالدتها مصرية .

- بدأت عملها في المجال الفني كمساعد مونتير باستديو مصر عام 1935.

- تزوجت من المخرج نيازي مصطفى.

- حُرمت من الإنجاب وطلبت من زوجها أن يتزوج بأخرى تستطيع الإنجاب.

- كان فيلم "بواب العمارة" أولى تجاربها في السينما.

- شاركت في فيلم عالمي يحمل اسم "Jericho"، وتم تقديمها على أنها أميرة سودانية تهوى التمثيل.

- قدمت شخصية "عبلة" في 4 أفلام هي: "عنتر وعبلة"، "عنتر يغزو الصحراء"، "عنتر بن شداد"، "بنت عنتر".

- من أشهر أفلامها "أونكل زيزو حبيبي، وكنوز، وعنتر بن شداد، وعنتر يغزو الصحراء، والسيد البدوي، وغرام بثينة، وأرض الأبطال، وظهور الإسلام، ووهيبة ملكة الغجر، وليلى العامرية، ومغامرات عنتر وعبلة، وسلطانة الصحراء، ورابحة، ومصنع الزوجات، ووداد".

- أصيبت بمرض السرطان.

- كان فيلم "أونكل زيزو حبيبي" آخر أعمال كوكا في التمثيل.

- توفيت يوم 29 يناير 1979.