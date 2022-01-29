أصالة عن فائق حسن : ” جوزي هدية السما “

كتب امير فتحي في السبت 29 يناير 2022 05:44 مساءً - أعربت الفنانة السورية ” أصالة ” في منشور لها عبر حسابها على إنستجرام عن سعادتها بتكريمها في وحصولها على جائزة أفضل مطربة في حفل “Joy Awards – جوائز صناع الترفيه” الذي أقيم يوم الخميس الماضي بمدينة الرياض ضمن فعاليات موسم الرياض .

وتضمن المنشور صورة لأصالة وهي تحمل الجائزة على المسرح وكتبت في تعليقها عليها : ” ممنونة لمحبتكم اللي غمرتني فرح وفخر إخوتي وأصحابي وحبايبي ومنّ كلّ قلبي بدّي أتشارك هالجّائزة مع كلّ موهوبة مكافحة بتحترم الموسيقى اللي هيّ غذاء الرّوح وإنعاش القلب وسكّر الذكريات ” .

وتابعت : ” لأوّل مرّة بفرح وبستمتع وبستنّى الإسم وقلبي بيدقّ وشاركتكم كلّ شعور بمنتهى الصدق وبكلّ الطفولة الّلي مازالت مسيطره عليّي .. شكراً جزيلاً لكلّ زملائي وزميلاتي الّلي باركوا لي ” .

وأضافت أصالة بكلمات رومانسية إلى زوجها الشاعر العراقي ” فائق حسن ” : ” وشكراً لحبيبي الأحنّ الّلي رجع لي كلّ شعور كنت مفكّرته سافر عنّي لمطرح بعيد .. جوزي هديّة السّما متلّ ما هوّ مسمّيني ” .

وأكملت : ” كلّ الشكر للمؤسّسة الرّائدة روتانا على إهتمامها بأهل بيتها وعلى رأسها الحبيب الغالي المعلّم سالم الهندي .. وبشكر مجموعة إم بي سي على التنظيم الخيالي لحفل الأمس Joy Awards .. هالمؤسّسة المُبهرة في تصاعدها على رأسها الشيخ وليد الإبراهيم ” .

واستطردت : ” كلّ الإمتنان والتقدير لهيئة الترفيه بأبطالها المقدامين الّلي صنعوا الفرح برؤيه مستقبليّة بارعة وعلى رأسها البطل الطيّب المُحبّ تركي آل الشيخ القريب على قلبي وقلب كل حدًا عرفه عن قرب أبو ناصر ” .

واختتمت أصالة : ” وكل أمنياتي لوطن روحي وبيتي ومكاني وأماني السعودية اللي بضمها بدعواتي لأقرب الغوالي بأنّ يحميها ربّ العالمين ويحفظها منّ كلّ شر وتبقى هيّ منارة العطاء والطيب .. ولمدينتي الأغلى الرّباض فخري واعتزازي وأمنياتي لها بدوام التّقدّم وتبقى عاصمة مُحبيها وعشاقها ما دامت هالدّنيي ” .