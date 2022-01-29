وفاة نجل الفنانة ” شريفة ماهر ” وتعليق مفاجئ منها

كتب امير فتحي في السبت 29 يناير 2022 05:44 مساءً - أجرت الفنانة ” شريفة ماهر ” مداخلة هاتفية لبرنامج كلام الناس الذي تقدمه الإعلامية ” ياسمين عز ” كشفت من خلالها عن معرفتها بخبر وفاة نجلها ” مجدي ” بالصدفة .

وكانت قد انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي أخبارا تداولتها عدد من الصفحات عن وفاة نجل شريفة ماهر وظن البعض أنه إبنها ” شريف ” الذي وقعت بينهما مؤخرا خلافات واتهمته الفنانة المصرية بأنه يرغب في الاستيلاء على أموالها واعتدائه عليها بالضرب .

وأكدت شريفة ماهر على أن الذي توفى هو إبنها مجدي وليس شريف وأنهما لم يكنا على تواصل .. مضيفة أن المتوفي أيضا كان قد اشترك مع إخوته في رفع قضية ضدها ليحصلوا على أموالها وهي على قيد الحياة .

وأشارت إلى أن إبنها مجدي وافته المنية بعد خضوعه لعملية جراحية وأنها لم تكن على علم بمشكلته الصحية .. وأنها تواصلت مع المستشفى قبل وفاته للاطمئنان على وضعه وعلمت بأنه كان سيخضع لجراحة في القلب في اليوم التالي .

وتابعت عن ردة فعلها بعد وفاة نجلها : ” مهما كان ومهما حصل الأم أم .. وقعت من طولي وأنا مسامحاه ليوم الدين .. هو كان متضامن مع أخوه .. احنا بنعمل الحاجات عندنا في التمثيل مبيصدقوش الناس يعني الطوفان موتوا أمهم وأنا بشوف حاجات في الحياة أقوى ” .

وأضافت أن سبب المشكلة بينها وبين بعض أولادها يرجع إلى أن ابنائها الكبار يرفضون تقسيمها لأموالها وإعطائها لأبنائها الصغار من زوج آخر .

وقالت شريفة ماهر متحدثة عن نجلها شريف : ” اللي أنا مبحبوش خالص هو شريف .. عنده الجنيه أحسن من ربنا ومن أمه وأبوه .. إنما مجدي أنا مفيش بيني وبينه مشاكل إنما هو عبى مخه ومخ طارق الصغير .. ده بقى اللي عمري ما هرضى عليه .. شريف مسعور على الفلوس ” .