دنيا سمير غانم توجه رسالة مؤثرة للفنان الهندي ” سلمان خان “

كتب امير فتحي في السبت 29 يناير 2022 05:44 مساءً - وجهت الفنانة ” دنيا سمير غانم ” رسالة إلى الفنان الهندي ” سلمان خان ” أعربت من خلالها عن سعادتها بلقائه في حفل توزيع جوائز Joy Awards وتقديرها لكلمته عن وفاة والديها الفنان سمير غانم والفنانة دلال عبد العزيز وتأثير ذلك عليها وعلى شقيقتها الفنانة ” إيمي سمير غانم ” .
فنشرت دنيا سمير غانم عبر حسابها على موقع إنستجرام صورة ظهرت بها برفقة زوجها الإعلامي رامي رضوان وشقيقتها إيمي سمير غانم وزوجها الفنان حسن الرداد وجميعهم إلى جانب سلمان خان .
وكتبت دنيا في تعليقها على الصورة : ” سعدت بلقاء نجم كبير ومتواضع زيك .. وشكرا على رسالتك لنا أثناء كلمتك في الحفل وإحساسك بحزننا واللي بتوضح مدى إنسانيتك ” .
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