سمية الخشاب توجه رسالة لطلاب الثانوية العامة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

وجهت الفنانة سمية الخشاب رسالة لطلاب الثانوية العامة، عبر تغريدة نشرتها على حسابها الرسمي بموقع "تويتر".

سمية كتبت "حبايبي طلاب الثانوية العامة، عارفة قد ايه انتوا مضغوطين وعلى أعصابكم انتوا وأهلكوا، السنة دي مهمة جدا بس مش هي اللي بتحدد مسار حياتكم ولا هي نهاية العالم، شدوا حيلكم وهتتوفقوا إن شاء الله، ببعتلكم طاقة إيجابية كتير".

وأضافت: "وبعد كل امتحان انسوه وادخلوا على اللي بعده، أنا عايزة افرحلكم أوي".

شاركت سمية الخشاب في مسلسل "موسى"، بطولة الفنان محمد رمضان، رياض الخولي، هبة مجدي، وسيد رجب وغيرهم، من تأليف ناصر عبدالرحمن، وإخراج محمد سلامة، العمل عُرض في رمضان الماضي 2021.

كما طرحت سمية الخشاب فيديو كليب "أوعدك"، بمشاركة المطرب عمر كمال، عبر موقع "يوتيوب".

