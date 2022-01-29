أسما شريف منير تعلن تعافيها وابنتها من فيروس كورونا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

أعلنت المذيعة أسما شريف منير تعافيها وابنتها لارا من فيروس كورونا، وذلك بعد إصابتها بالفيروس منذ أيام.

ونشرت أسما صورة، على خاصية "القصص القصيرة"، عبر حسابها بموقع "إنستجرام"، وعلقت: "الحمد الله سلبي أنا ولارا".

وأعلنت المذيعة أسما شريف منير إصابتها وابنتها بفيروس كورونا، وذلك 24 يناير الجاري.

وكتبت، على خاصية "القصص القصيرة"، عبر حسابها بموقع "إنستجرام"، أن نتيجة اختبار فيروس كورونا الخاصة بها مازالت "إيجابية"، وبعد مرور أربع ساعات كشفت عن إصابة ابنتها لارا بالفيروس: "لارا بنتي كمان إيجابي ربنا يستر يا رب".

جدير بالذكر أن أسما هي ابنة الفنان شريف منير، وقدما معا برنامج عُرض على قناة ON E ، وحمل اسم "أنا وبنتي"، واستضافا خلاله مجموعة كبيرة من نجوم الفن، بينهم: تامر حبيب، سلوى خطاب، داليا مصطفى، هنا شيحة، أحمد فلوكس، نجلاء بدر، أيتن عامر، عمرو يوسف، إلهام شاهين، خالد سليم، مصطفى خاطر، وهنا الزاهد.