"دعواتكم".. دينا تعلن إصابتها بفيروس كورونا للمرة الثانية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

أعلنت الفنانة الاستعراضية دينا إصابتها اليوم بفيروس كورونا للمرة الثانية.

ونشرت دينا صورة مكتوب عليها: "أنا إيجابي كورونا، للمرة الثانية، دعواتكم"، وذلك عبر حسابها بموقع "إنستجرام".

وعلقت دينا على الصورة: "إلهي أذهب البأس رب الناس، أشف وأنت الشافي لا شفاء إلا شفاؤك، شفاءً لا يغادر سقما، أذهب البأس رب الناس، بيدك الشفاء لا كاشف له إلا أنت يارب العالمين".

يذكر أن الفنانة دينا أصيبت بفيروس كورونا العام الماضي، وأعلنت تعافيها بعد أسبوعين من الإصابة .

وكتبت "دينا" عبر حسابها على إنستجرام: "الحمد لله دائمًا وأبدًا، بشكر كل أصحابي وحبايبي الجمهور الغالي على قلبي جدًا على دعواتكم ليا.. الحمد لله بعد أسبوعين نتيجة التحليل سلبية، وأنا مازلت ملتزمة بالعلاج والراحة علشان ما يحصلش أي مضاعفات".

وأضافت: "بشكركم كلكم على دعواتكم وحبكم اللي حقيقي فرقوا معايا جدًا في فترة العزل وبشكر جدًا دكتوري الدكتور بيجاد على رعايته ليا طوال فترة مرضي، من فضلكم خدوا بالكم على نفسكم وربنا يشفي كل مريض، بحبكم".

ومن ناحية أخرى يُعرض للفنانة دينا اليوم مسلسل "نقل عام"، على شاشة "ON".

المسلسل من إخراج عادل أديب وبطولة محمود حميدة وسميحة أيوب وسوسن بدر وأحمد بدير، بالإشتراك مع ميرهان حسين وريم البارودي ودينا ومحمد محمود عبدالعزيز وإيهاب فهمي.