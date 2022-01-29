إيمي سمير غانم توجه رسالة لـ حسن الرداد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

وجهت الفنانة إيمي سمير غانم رسالة لزوجها الفنان حسن الرداد، خلال تواجدهما في المملكة العربية السعودية.

ونشرت إيمي صورة تجمعهما، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، وعلقت:"شكرًا لمن جعلني ابتسم، شكرًا لكم على إسعادي".

كما نشرت إيمي صورًا تجمعها بالفنانة ليلى علوي، والإعلامية وفاء الكيلاني.

وحضرت إيمي حفل توزيع جوائز JOY AWARDS على مسرح بكر الشدي بوليفارد الرياض النجوم، جائزة صناع الترفيه في نسختها الثانية بالسعودية مخصصة لأهل الفن والسينما والدراما والموسيقى والرياضة والمؤثرين العرب.

الجوائز قدمتها الهيئة العامة للترفيه في المملكة العربية السعودية تحت مظلة "موسم الرياض"، في حفل يشارك فيه هذا العام كوكبة من نجوم الفن والسينما والدراما والرياضة العرب والعالميين، إلى جانب أبرز صنّاع الترفيه ونخبة من المدعوّين في هذا القطاع الحيوي.

يذكر أن الحفل شهد حضور كوكبة من نجوم الفن في مصر والعالم العربي، ومن النجوم: محمد سعد، هاني شاكر، ليلى علوي، هالة صدقي، نانسي عجرم، روجينا وأشرف زكي، وغيرهم.