بوسي شلبي تواصل الرد على منتقدي فيديو جون ترافولتا: "أظن الرسالة وصلت"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

واصلت المذيعة بوسي شلبي الرد على منتقدي فيديو حديثها مع النجم العالمي جون ترافولتا، والتي وصفته فيه بأنه أيام شبابها الحلوة.

ونشرت بوسي عبر صفحتها الرسمية على موقع "فيسبوك"، صورًا من أفلام شارك فيها جون ترافولتا وتاريخ عرضها، لتؤكد أنها كانت في ذلك الوقت تعيش طفولتها وشبابها.

بوسي منتقدة السخرية منها "آه ترافولتا من أيام شبابي وأيام طفولتي كمان، ترافولتا (فيلم ساترداي نايت فيفر 1976)، وفيلم (جريز مع اوليفيا نيوتون جون 1977).. أظن الرسالة وصلت".

كانت بوسي أعادت نشر الفيديو الخاص بها، والذي ظهرت تتحدث فيه إلى النجم العالمي جون ترافولتا تارة بالعربية وأخرى بالإنجليزية في حفل توزيع جوائز joy awards، الذي أقيم في الرياض بالمملكة العربية السعودية، بعد أن أثار الفيديو حالة من الجدل والسخرية على مواقع التواصل الاجتماعي.

بوسي نشرت الفيديو قاصدة من خلاله الرد على موجة السخرية التي تعرضت لها، مُعلقة "طب يا ترافولتا انت ايام شبابي والله.. I love you.. هو انتو متعرفوش ان في حاجه اسمها هزار؟".

كانت بوسي قد ظهر صوتها في الفيديو وهي تتحدث إلى ترافولتا الذي كان يجلس إلى جوار النجم الهندي العالمي سلمان خان: "ترافولتا I love you، انت أيام شبابي الحلوة كلها يا ترافولتا، you must come cairo، يالا يا أشرف اعزمه على المهرجان"، ولم توجه حديثا لسلمان سوى بكلمة "هاي" الأمر الذي اعتبره البعض عدم معرفة منها بقيمة الرجل.

ووجهت كلامها للفنانة إيمي سمير غانم، قائلة "يا إيمي شفتي قعدتك جت مع مين"، وسألت الإعلامي عمرو أديب متى سيستضيف جون ترافولتا في حلقة ببرنامجه على MBC مصر.

الفيديو أثار جدلًا واسعا واعتبره البعض غير لائق، مؤكدين أنه كان عليها أن تتحدث بالإنجليزية، كما انتقدوا تجاهلها لـ سلمان خان، ووصفوا أسلوبها بأنه غير مناسب.

جدير بالذكر أن حفل joy awards شهد حضور عدد ضخم من نجوم ونجمات الفن في مصر والعالم العربي، بينهم: عمرو يوسف، دنيا سمير غانم، حسن الرداد، قصي خولي، أصالة، معتصم النهار، نادين نسيب نجيم، ليلى علوي، محمد هنيدي، شريف عرفة، أشرف زكي، روجينا، نانسي عجرم، أحلام، محمد عبده، رامز جلال، كارمن بصيبص، أمينة خليل، ياسمين رئيس، دينا الشربيني، إليسا، هاني رمزي، محمد سعد.