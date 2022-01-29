خاص| أمير شاهين: شخصيات "أصحاب ولا أعز" مضطربة نفسيا.. وإلهام الصغيرة شاطرة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

قال الفنان أمير شاهين إن الفترة الحالية تشهد مناقشات على مشاركته في فيلم جديد وكذلك عمل تليفزيوني من المقرر عرضه في السباق الرمضاني 2022، مفضلا عدم الكشف عن التفاصيل.

وفي تصريح خاص لـ"الخليج 365"، كشف أمير عن رأيه في موهبة ابنة شقيقته إلهام صفي الدين، المعروفة باسم إلهام الصغيرة، بعد مشاركتها في مسلسل "خارج السيطرة" الذي عُرض على منصة شاهد vip، قائلًا "جميلة حبيبتي اتفاجئت بيها شاطرة ومجتهدة وعاملة مجهود".

وتابع أمير "كانت بتقول طول عمرها وهي صغيرة إنها عايزة تمثل، وتقعد تمثل في البيت وغاوية، وبنشجعها جدا وربنا معاها"، ونصحها بأن تطور نفسها دائما وتتعلم كل ما هو جديد.

على الجانب الآخر، عبر أمير عن رأيه في الأزمة التي أثارها فيلم "أصحاب ولا أعز" منذ طرحه في 20 يناير الجاري على منصة الترفيه العالمية "نتفليكس"، واصفًا الهجوم على العمل بالزائد، موضحا "الممثل عندما يقدم شخصية في عمل ما لا يقدم شخصيته هو، ولكن نموذج موجود في الحياة في مجتمعنا أو في أي مجتمع آخر، وهذا هو عمله، ولم يرتكب أحد في المشاركين فيه أي خطأ".

وأشار إلى أن من شاهد الفيلم سيعرف أن النماذج الموجودة في الأحداث سيئة جدًا، ولم يتم إظهارها على أنهم أناس فاضلين لتقليدهم، مضيفًا "مش مطلعينهم ناس فاضلة وبيقولوا اعملوا زيهم، بيقولوا دول ناس مضطربة نفسيا الناس دي غلط متعملوش زيها، ده اللي بيتقال واللي شاف الفيلم وركز فيه سيعرف ذلك".

"أصحاب ولا أعز" بطولة منى زكي، إياد نصار، نادين لبكي، جورج خباز، فؤاد يمين، عادل كرم، ديامون بوعبود، إخراج وسام سميرة.