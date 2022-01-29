ليلى علوي وروجينا.. نجمات الفن تلتقطن صورا مع جون ترافولتا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

حرص عدد من نجمات الفن والإعلاميات على التقاط صورًا تذكارية مع النجم الأمريكي جون ترافولتا، خلال حضورهن حفل توزيع جوائز joy awards، التي أقيمت الخميس الماضي، بالرياض بالمملكة العربية السعودية.

وفي هذا التقرير نعرض لكم أبرز هؤلاء النجوم:

ليلى علوي

نشرت الفنانة ليلى علوي صورة تجمعها بجون ترافولتا، وذلك عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام".

بوسي شلبي

نشرت الإعلامية بوسي شلبي صورة تجمعها بجون ترافولتا، عبر حسابها بموقع "إنستجرام"، وعلقت: "أنا وترافولتا".

هالة صدقي

ونشرت هالة، الصورة، عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت: "أحلى صورة مع نجم ذكريات الطفولة.. جون ترافولتا".

روجينا

كما نشرت الفنانة روجينا، صورة تجمعها بالنجم العالمي جون ترافولتا، عبر حسابها بموقع "إنستجرام".

وعلقت روجينا على الصورة "عندما تتحقق الأحلام"، في إشارة إلى أنها كانت تحلم بالتقاط صورة مع النجم العالمي، وتحقق الحلم أثناء تواجدها في حفل توزيع جوائز joy awards في المملكة العربية السعودية.

ريا أبي راشد

نشرت الإعلامية اللبنانية ريا أبي راشد صورة أيضًا تجمعها بالنجم العالمي جون ترافولتا، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، وعلقت: "مع النجم الكبير".