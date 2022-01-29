بعد تكريمه.. تركي آل الشيخ ينشر صورته مع المنتج حمادة إسماعيل

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

شارك المستشار تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للترفيه متابعي حسابه الرسمي على موقع التغريدات الشهير "تويتر" صورة تجمعه بالمنتج حمادة إسماعيل، من حفل توزيع جوائز joy awards، الذي أقيم مساء الخميس 27 يناير في الرياض بالمملكة العربية السعودية.

الحفل شهد تكريم حمادة لمجهوداته بموسم الرياض ومهرجان چوي، وذلك خلال فعاليات مهرجان چوي، الذي أقيم على مسرح بكر الشدي بوليفارد الرياض.

مهرجان جوي هو جائزة صناع الترفيه في نسختها الثانية، مخصصة لأهل الفن والسينما والدراما والموسيقى والرياضة والمؤثرين العرب.

الجوائز قدمتها الهيئة العامة للترفيه في السعودية ضمن فعاليات "موسم الرياض"، في حفل شارك فيه هذا العام كوكبة من نجوم الفن والسينما والدراما والرياضة العرب والعالميين، إلى جانب أبرز صنّاع الترفيه.

وشهد الحفل حضور ضخم من نجوم مصر والوطن العربي والعالم، أبرزهم: جون ترافولتا، سلمان خان، كاظم الساهر، إليسا، نانسي عجرم، أحلام، ماجد المهندس، أصالة، محمد حماقي، هاني شاكر، أشرف زكي، أمينة خليل، هالة صدقي، نيللي كريم، عمرو يوسف، أكرم حسني، حسن الرداد، أشرف عبدالباقي، دينا الشربيني.