ميريام فارس تتصدّر الترند مجددًا في السعودية.. نجاح ساحق لحفلها في فورمولا E

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: أحيت ملكة المسرح ميريام فارس حفل افتتاح جائزة سباق ‫فورمولا E السعودية، الحدث الأكبر والأسرع للسيارات الكهربائية في العالم وذلك يوم أمس الجمعة 28 يناير.

وأشعلت ميريام فارس أجواء الحفل بباقة من أجمل أغنياتها، إذ تداول عدد كبير من المتابعين فيديوهات كثيرة لها على المسرح، حيث تألّقت بـOverall من اللون الأسود بتصميم ناعم وبراقب فبدت كعادتها بغاية الجمال والحيوية والأناقة.

واحتفالًا بهذه المناسبة، أهديت ميريام فارس جمهورها في السعودية، أغنية جديدة بعنوان “هذا الحلو”، إذ أطلقتها لأوّل مرّة على مسرح حفل الفورمولا E. والأغنية باللهجة العراقية وقدمتها بطريقة إستعراضية على المسرح بمشاركة فرقة من الطبالين والملفت أنها أخذت واحد من الطبول وبدأت بالعزف.

وتفاعل الجمهور مع أغنية “هذا الحلو” بشكل كبير، كما انسحب نجاحها بعد الحفل على مواقع التواصل، حيث تداول جمهور “ملكة المسرح” الفيديوهات الرائعة للتفاعل الكبير من الجمهور مع الأغنية كل أغنيات ميريام في مشهد مميز ولافت جدًا، كما تصدّر اسم ميريام مرّة جديدة “الترند” في السعودية ومصر ولبنان ودول أخرى.

على صعيد آخر تحيي ميريام عيد الحب في حفل غنائي في اسطنبول يوم الاثنين الموافق 14 فبراير المقبل.

وكانت ميريام فارس قد أطلقت منذ أسبوع كليب وأغنية جديدة بعنوان “معليش” باللون الأمازيغي واللهجة المغربية، وهي من كلمات وألحان يوسف ألوماني وتوزيع حميد الداوسي وميكس تايف عادل وماسترينغ استوديوهات ABBEY ROAD STUDIOS في لندن.

وحقق كليب الأغنية أكثر من ثلاثة ملايين مشاهدة بعد خمسة أيام على طرحه على قناة ملكة المسرح عبر موقع يوتيوب، وحمل العمل توقيع المخرج شريف ترحيني.