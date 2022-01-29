كارول سماحة كما لم ترونها من قبل في كاربول كاريوكي

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: بعد أن صوّرت النجمة اللبنانية كارول سماحة حلقة خاصة واستثنائية من برنامج “كاربول كاريوكي” يوم الثلاثاء 4 يناير في الإمارات، وانفرد موقع “بتجرد” حينها في الكشف عن تفاصيل إطلالتها في البرنامج، أعلنت شاشة “تلفزيون دبي” عن موعد عرض الحلقة يوم الإثنين المقبل الموافق 31 يناير الحالي.

وقالت صفحة برنامج “كاربول كاريوكي” الرسمية في موقع “تويتر” أن كارول سماحة ستطلّ مع هشام الهويش في البرنامج “كما لم ترونها من قبل”، إذ ستحمل الحلقة العديد من المفاجآت الفنية، وستطلّ من خلالها كارول على الجمهور بأجواء من المرح لا تخلو من التحدّي والجرأة.

على صعيد آخر، أعلنت كارول سماحة منذ أيام عن استعدادها لطرح أغنية جديدة بعنوان “فوضى”، وقالت أن موضوع الأغنية يعكس واقع الحياة التي نعيشها ويعبّر عن الفوضى والزحمة في يومياتنا.

يذكر أن كارول سماحة تواصل حصد نجاح أغنيتها “يا شباب يا بنات” كلمات وألحان سليم عساف وتوزيع ألكسندر ميسكيان، وكليب الأغنية من إخراج بتول عرفه وإنتاج شركة “لايف ستايلز ستوديوز”، وتم تصويره بجزيرة “كوس” في اليونان، في فكرة جديدة بمضمونها، تعالج موضوع “العلاقات المشبوهة” في المجتمع.