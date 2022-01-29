كتب امير فتحي في السبت 29 يناير 2022 02:57 مساءً - حلت الفنانة ” سميحة أيوب ” ضيفة مع الإعلامي ” محمود سعد ” في برنامجه باب الخلق والتي كشفت خلال هذا اللقاء عن فترة زواجها من الفنان الراحل ” محسن سرحان ” .
فأشارت سميحة أيوب إلى أنها تعرفت على الفنان محسن سرحان أثناء تصوير أحد الأعمال الفنية والتي لعبت به دور شقيقته الصغرى .
وأضافت أنه عرض بعد ذلك عليها الزواج وأبدت موافقتها إلا أن أهلها قابلوا هذا الأمر بالرفض نظرا لفارق السن بينهما ولكنها أصرت على الزواج منه .
وتابعت سميحة أيوب متحدثة عن فترة زواجها بمحسن سرحان قائلة : ” قعدني في البيت مفيش معهد والوجه الآخر ظهر .. فرق السن عنده عمل غيرة بشعة وأنا مكنتش حاسة بفرق السن ده ” .
وأكملت : ” كان وهو نازل يقفل الباب عليا بالمفتاح .. ليلة الفرح ساب المعازيم وقفل عليا الباب وقعدت في أوضة النوم ونزل يجيب حاجات من جروبي ” .
واستطردت الفنانة سميحة أيوب أن والدتها يوم الزفاف أكدت على أن الفنان محسن سرحان ليس بالزوج المناسب لإبنتها إلا أنها لم تدرك ذلك بسبب صغر سنها .
كانت هذه تفاصيل خبر سميحة أيوب تتحدث عن فترة زواجها من هذا الفنان : ” حبسني يوم الفرح وأمي حذرتني منه “ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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