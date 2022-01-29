شيرين عبد الوهاب تنعي وفاة جدة ” حسام حبيب “

كتب امير فتحي في السبت 29 يناير 2022 02:57 مساءً - نعت الفنانة ” شيرين عبد الوهاب ” في تغريدة لها عبر حسابها على موقع تويتر وفاة جدة طليقها الفنان ” حسام حبيب ” .
فكتبت شيرين عبد الوهاب في تغريدتها : ” بسم الله الرحمن الرحيم (يَا أَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ ارْجِعِي إِلَى رَبِّكِ رَاضِيَةً مَرْضِيَّةً فَادْخُلِي فِي عِبَادِي وَادْخُلِي جَنَّتِي) صدق الله العظيم ” .
وتابعت : ” إنا لله وإنا اليه راجعون .. ببالغ الحزن ننعى وفاة المرحومة العزيزة إلي قلبي جدتي الغالية جدة حسام حبيب ” .
ومن جانبه أعلن الفنان حسام حبيب خبر وفاة جدته في منشور له عبر حسابه على إنستجرام تضمن صورة له تجمعه بالفقيدة من مرحلة طفولته .
وكتب حسام حبيب في تعليقه على الصورة : ” إنا لله وإنا إليه راجعون .. ارقدي بسلام يا جدتي .. حتى نلتقي مجددًا ” .
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